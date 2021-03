Seit 125 Jahren gibt es die Freiwillige Feuerwehr Bad Neuenahr. Am 1. April 1896 wurde sie gegründet. Generationen von Bürgern haben sich seither in den Dienst der Allgemeinheit gestellt, um zur Stelle zu sein, wenn Mitmenschen oder ihr Hab und Gut in Gefahr waren. Das Jubiläum wäre unter normalen Umständen groß gefeiert worden. Doch wegen der Pandemie wird das Fest nun verschoben.