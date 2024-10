Plus Ahrbrück

Von zehn auf acht Meter: Bebauungshöhe für Brohl-Wellpappe-Areal in Ahrbrück herabgesetzt

Von Ute Müller

i Läuft auf Hochtouren: Die Konversionsmaßnahme auf dem ehemaligen Brohl-Wellpappe-Areal an der Ermlandstraße in Ahrbrück. Foto: Claudia Voß

Ein neuer Kunstrasenplatz, genaue Details zur Bebauung des ehemaligen Areals von Brohl-Wellpappe und auch Infos rund um ein neues Quartiersprojekt – all diese Dinge hatte kürzlich der Gemeinderat Ahrbrück zu besprechen. Mittlerweile herrscht in vielen Bereichen etwas mehr Klarheit. Wem das Sportlerheim in dem Ort gehört, bleibt allerdings im Ungenauen. Dabei ist diese Frage wichtig zu klären – denn ohne klare Besitzverhältnisse keine Sanierung.