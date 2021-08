Von Schulden bis Arbeitssuche: Jugend-Hilfe-Verein hilft Menschen im Kreis Ahrweiler aus der Krise

Fast jeder kennt das Gefühl, dass einem der Boden unter den Füßen weggezogen wird, ist sich Peter Schäfer vom Jugend-Hilfe-Verein (JHV) für den Kreis Ahrweiler sicher: Eine Beziehung geht in die Brüche, die Wohnung oder der Arbeitsplatz werden gekündigt, Schreiben von Inkassobüros machen einem Angst – all diese Umstände machen das Leben schwer, und normalerweise wendet man sich dann an einen vertrauten Menschen, der einem weiterhilft. Doch einige Jugendliche haben nicht immer so eine Hilfe in ihrem Bekanntenkreis. Dann springt der Jugend-Hilfe-Verein ein.