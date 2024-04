Von Sankt Peter-Ording an die Ahr: Sebastian Rischen steuert nachhaltiges Tourismuskonzept

Sebastian Rischen soll's richten: Vom 1. Juni an soll er als Projektleiter nachhaltigen Tourismus an der Ahr etablieren.

Mit dem „Nachhaltigen Tourismuskonzept Ahrtal 2025“ habe er gemeinsam mit allen touristischen Akteuren die Weichen für die Zukunft des Tourismus in der Region gestellt, betont der Verein Ahrtal-Tourismus Bad Neuenahr-Ahrweiler in einer Pressemitteilung: „Um nun die Prozesse zur Umsetzung von Projekten fortzuführen und den Nachhaltigkeitsaspekt fest in der Tourismuswirtschaft im Ahrtal zu verankern, konnten wir Sebastian Rischen als Projektleiter Tourismuskonzept Ahrtal gewinnen. Seine neue Aufgabe wird er zum 1. Juni übernehmen.“

In den vergangen drei Jahren besetzte Rischen in Sankt Peter-Ording die Stelle für nachhaltige Tourismusentwicklung. In seinem Bachelorstudium Tourismusmanagement beschäftigte er sich insbesondere mit der nachhaltigen Destinationsentwicklung, im Masterstudium folgten die Schwerpunkte Erlebnistourismus und Nachhaltigkeitskommunikation. Während der Studienzeit arbeitete er vier Jahre lang parallel bei der Tourismus & Congress GmbH Region Bonn/Rhein-Sieg/Ahrweiler, bevor er sich der Herausforderung in Sankt Peter-Ording stellte.

Fairtrade-Gemeinde in Rekordzeit

Im Rahmen des Projekts „Global Nachhaltige Kommune“ leitete Sebastian Rischen in Sankt Peter-Ording die Entwicklung einer kommunalen Nachhaltigkeitsstrategie. „Ebenfalls unter seiner Projektleitung wurde Sankt Peter-Ording in Rekordzeit als Fairtrade-Gemeinde ausgezeichnet und erreichte 2023 nach nur zwei Jahren den nationalen Titel als Hauptstadt des Fairen Handels“, heißt es in der Pressemitteilung. Als großes touristisches Projekt hat Sebastian Rischen in Kooperation mit TourCert die Zertifizierung der Halbinsel Eiderstedt als „Nachhaltiges Reiseziel“, die die Region voraussichtlich im Sommer erreichen wird, auf den Weg gebracht.. „Ich kannte das Ahrtal auch schon vor der Flut-Katastrophe und freue mich nun sehr auf die Aufgabe und die einzigartige Chance, diese wunderschöne Region auf dem Weg zu einer nachhaltigen Vorzeigedestination unterstützen zu können“, so Rischen.

Geschäftsführer Christian Senk sieht den Tourismus- und Nachhaltigkeitsexperten als Idealbesetzung für die Position des Projektleiters. „Das Konzept steht. Jetzt geht es darum, Projekte in die Umsetzung zu bringen und als Koordinierungsstelle einzelne Prozesse zu steuern, engen Kontakt mit den Kommunen und Tourismusakteuren zu halten und Möglichkeiten zur Finanzierung über Fördertöpfe oder Investoren zu finden“, fasst er zusammen. „Das neue Tourismuskonzept ist eine ganz starke Grundlage für den nachhaltigen touristischen Wiederaufbau der Region“, ergänzt Rischen. „Die Umsetzung geht nur gemeinsam, aber wenn ich das einer Region zutraue, dann ist es das Ahrtal.“ red