Plus Bad Breisig Von Peking nach Bad Breisig: Warum für den Arzt Wei Liu die Quellenstadt so einzigartig ist Von Silke Müller i Wei Liu in seinem Behandlungszimmer in Bad Breisig. Für seine Feng-Shui-Untersuchungen nutzt er dieses spezielle Gerät. Foto: Silke Müller Es gibt etwas, das die Stadt Bad Breisig einzigartig macht. Und sogar so einzigartig, dass der chinesische Arzt Wei Liu eigens von Peking in die Quellenstadt gezogen ist, um dort zu bleiben. Für immer. Lesezeit: 3 Minuten

Denn Bad Breisig hat ihm zufolge das beste Feng-Shui in ganz Deutschland. Und Liu muss es wissen, denn er ist Professor an der Chinesischen Akademie für Traditionelle Chinesische Medizin (TCM) und TCM-Arzt in der 19. Generation. „Meine Vorfahren haben bereits den chinesischen Kaiser behandelt“, sagt der 54-Jährige, der mittlerweile über ...