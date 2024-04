Plus Ahrtal Von Korkenschulungen und Verkostungen: Offene Weinkeller locken zum Probieren ins Ahrtal Von Jochen Tarrach i In Dernau bei der Dagernova probierten diese Damen eifrig die Weine. Foto: Hans-Jürgen Vollrath Der Tag der offenen Weinkeller, eine Veranstaltung der Winzer des Ahrtals in Verbindung mit dem Ahrwein Verein, hat bereits eine lange Tradition. Auch nach der Flut haben der gute Ruf des Tropfens von der Ahr sowie die Attraktivität der Veranstaltung nicht gelitten. Lesezeit: 3 Minuten

Denn wieder einmal drängte es die Weinfreunde in das Tal, um direkt in den Weinkellern der Erzeuger die guten Tropfen zu kosten und einen Blick hinter die Kulissen der kleineren Privatwinzer sowie der größeren Winzergenossenschaften zu werfen. Dabei gab es auch viel Wissenswertes über die Weinherstellung zu erfahren. Und so ...