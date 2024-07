Von Kölscher Musik bis Rhythm and Blues: Musiksommer in Ahrweiler hat für jeden Geschmack etwas zu bieten

Die Musiker von Jeckediz eröffnen am Donnerstag, 11. Juli, die Open-Air-Reihe auf dem Ahrweiler Marktplatz.

„Der Musiksommer ist in seinem dritten Jahr zu einer festen Größe im Veranstaltungskalender der Kreisstadt geworden“, wird Stadtbürgermeister Guido Orthen in einer Pressemitteilung der Ahrtal und Bad Neuenahr-Ahrweiler Marketing GmbH zitiert. „Wir beleben damit nicht nur die Ahrweiler Innenstadt, sondern schaffen auch tolle Anlässe für unsere Einwohner und Gäste, um schöne Momente gemeinsam zu genießen.“

Kölner Stimmungsmusik dabei

Das Programm biete „ein Highlight-Konzert nach dem anderen“, heißt es in der Pressemitteilung. Am Donnerstag, 11. Juli, gehe es direkt mit einem Kracher los: „Jeckediz, die Lokalmatadoren der Kölschen Musik im Ahrtal, sorgen für ordentlich Stimmung zwischen Bläck Fööss und Brings. Mitsingen, Mittanzen und Schunkeln ist angesagt.“ Die weiteren Termine:

1 Am Donnerstag, 18. Juli, folgen die nächsten Stimmungsmacher: „Mit vier Vollblutmusikern und einer charismatischen Sängerin garantieren Rio5 eine Liveshow mit einem breiten Repertoire an Pop, Disco, Schlager und Rockmusik. Neue Songs und Klassiker wechseln sich ab, sodass einem Abend voller Musik, Tanz und guter Laune nichts im Wege steht.“

2 Weltmusik, die Agilität, Rhythmus und Lebensfreude versprüht, gibt es am Donnerstag, 25. Juli, mit Menino: „Die Band aus dem Rheinland hat mit ihren brasilianischen Einflüssen einen unverwechselbaren Stil entwickelt. Eingängige Melodien, mitreißende Trommeln und ein Gesang auf Portugiesisch und Englisch machen ihre Musik einzigartig.“

3 Am Donnerstag, 1. August, bringt der Grafschafter Saxofonist Jonas Röser sein Quartett und die amerikanische Sängerin Soleil Niklasson mit nach Ahrweiler. Niklasson, bekannt für ihre beeindruckende Stimme und ihre Mischung aus Jazz, Rhythm and Blues, Soul und Latin, hat bereits mit Udo Lindenberg und Rod Stewart auf der Bühne gestanden: „Ein Konzert für Jazzliebhaber mit klassischen Standards, einfühlsamen Balladen und souligen Klängen.“

4 Josh Hallfell, ehemals Sänger der Cover-Band Sidewalk, kommt am Donnerstag, 8. August, zum Musiksommer. Zusammen mit einigen musikalischen Freunden präsentiert er Stücke aus seinem Soloprogramm „Shape of Pop“ sowie Pop- und Rockhits aus seinen Sidewalk-Zeiten. „Ein Abend voller musikalischer Vielfalt und Überraschungen“, so die Veranstalter.

5 Barlala, die Coverband aus Ahrweiler, spielt am Donnerstag, 15. August, ein unverschnörkeltes Unplugged-Konzert auf dem Marktplatz: „Ihre Musikauswahl verführt zum Lauschen und Wohlfühlen, wobei zeitlose Titel von The Cure und David Bowie bis zu Lana del Rey erfrischend neu klingen.“

6 Zum Abschluss des Musiksommers ist das bönnsch-kölsche Quintett Aach und Kraach am Donnerstag, 22. August, zu Gast. Mit Einflüssen aus Rock, Soul, Blues, Funk, Metal und Folk bietet die Band eine handgemachte Show voller Energie und Spielfreude, heißt es: „Ihr kerniger Rock 'n' Roll mit Schunkeleinlagen und guten Texten ist eine echte Bereicherung für die Kölsch-Rock-Szene im Rheinland.“ red

Weitere Informationen unter www.ahrtal.de/musiksommer