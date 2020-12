Bad Neuenahr-Ahrweiler

Mit Journalismus hat Jackelyn Schönherr eigentlich so gar nichts am Hut. 13 Jahre lang arbeitete die gebürtige Philippinerin auf einem Kreuzfahrtschiff, als Kellnerin im Restaurant, als Barfrau, als Rezeptionistin, im Zimmerservice. Wer das tut, muss fließend Englisch sprechen. Und das war es auch, was Jackelyn ihren außergewöhnlichen Nebenjob in der Corona-Krise beschert hat.