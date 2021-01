Bad Bodendorf

Die Lektüre der RZ ist für Petra Schwarzkopf eine wahre Quelle der Inspiration. Denn in der Zeitung findet sie eine Menge Stoff, der die Autorin aus Bad Bodendorf für ihre Kinderbücher inspiriert. Durch ihre darüber hinausgehenden Recherchen hat auch die 51-Jährige selbst sehr viel über ihre Heimatstadt Sinzig hinzugelernt. Die Arbeit, die sie in ihre Bücher steckt, zahlt sich also auch für sie aus – und beschert Kindern jede Menge Lesestoff.