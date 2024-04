Plus Bad Neuenahr-Ahrweiler

Von der Sinnlichkeit des Lebens: Ausstellung in Ahrweiler gibt Einblicke in Wünsche und Schicksalsschläge

i Luden die Besucher im Rahmen der Ausstellung „Who are you today?“ in der ehemaligen Synagoge zum Nachdenken über das Leben ein: Konzertpianistin Maria Heister, Fotograf Lothar Detert und Sabine Nußbaum. Foto: Claudia Voß

Nicht schön genug oder wohnungslos – in der ehemaligen Synagoge in Ahrweiler entführt die Ausstellung „Who are you today?“ den Besucher in die Träume und Sehnsüchte von Menschen, die bereits einen Großteil ihres Lebens gelebt und dabei auch so manches Trauma erlebt haben.