Bad Neuenahr

Eine in der Adventszeit lieb gewordene Tradition war seit vielen Jahren die von Horst Felten initiierte Krippenstraße in den Schaufenstern der Einzelhändler von Bad Neuenahr. Doch in diesem Jahr ist alles anders, auch die Krippenstraße ist dem Coronavirus zum Opfer gefallen und macht die Adventszeit ein wenig glanzloser. So ganz ohne öffentliche Weihnachtskrippe geht es dann aber doch nicht.