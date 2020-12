Sinzig

Egal, ob unter Liebenden, zum Geburtstag, Muttertag, Valentinstag oder einfach nur so: Die Blumensprache ist aus dem Leben der Menschen nicht wegzudenken. Dabei gibt es wie in der Modebranche immer wieder neue Trends. Und mit denen ist Hans-Jürgen Meyer, Inhaber von Floristik & Ambiente Meyer in Sinzig, groß geworden. Er führt das Familienunternehmen, das seit 90 Jahren besteht, in der dritten Generation – und das seit 25 Jahren.