Von den Niederlanden über Remagen nach Bingen: Mit dem Eselskarren auf Pilgerfahrt i Erik van Bronswijk und die 18-jährige Eselstute Sientje unterwegs im Remagener Wald. Foto: Christina Steinhausen „Was kommt mir denn da entgegen?", staunte Christina Steinhausen am Donnerstagnachmittag mitten im Remagener Wald auf der Landstraße 79 zwischen Birresdorf und Remagen: Ein gescheckter Esel, eine Kutsche ziehend. Neben dem Tier geht ein älterer Mann mit weißem Bart, Brille und einem freundlichen Grinsen. Weihnachtsmann-Idylle im Herbst mit kurzer Hose und Halbschuhen, statt Mantel und Stiefel.

Erik van Bronswijk und seine halbe Pferdestärke sind von Twente in den Niederlanden auf Schusters Rappen zur Heiligen Hildegard von Bingen in Richtung Rüdesheim unterwegs. Van Bronswijk pilgert und die 18-jährige Eselstute Sientje, übrigens lammfromm, begleitet ihn. Sie zieht den Wagen, in dem Erik eine Schlafstelle und alles hat, was ...