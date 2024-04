Plus Brohltal

Von brodelnder Lava bis zu donnernden Rhythmen: „Nacht der Vulkane“ startet am 21. Juli in Burgbrohl

Von Martin Ingenhoven

i Die Burg Olbrück ist eine der Locations der Veranstaltungswoche im Juli. Foto: Klaus-Peter Kappest

Mehr als 10.000 Jahre liegt er nun zurück, der letzte Ausbruch des Laacher See Vulkans. Doch die Spuren glühender Lavaströme und heißer Ascheregen sind bis heute sichtbar, sie formten die einzigartige Landschaft um den Laacher See. Erleben können Besucher diese besondere Landschaft auch in diesem Jahr bei der „Nacht der Vulkane“.