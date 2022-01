Auch am Tag zwei nach der Landratswahl ist die Verwunderung über den unerwarteten Wahlerfolg von Cornelia Weigand noch groß. Die Stichwahl hatte man ihr zugetraut, auf Anhieb jedoch die absolute Mehrheit zu holen, davon hatte sie selbst noch nicht einmal zu träumen gewagt. Ein Kriterium ihres Erfolges ist die für eine Landratswahl hohe Zahl an Bürgern, die am vergangenen Sonntag oder per Briefwahl ihre Stimme abgegeben haben.