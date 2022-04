In vielen Städten und Dörfern gibt es sie schon lange: die Stolpersteine in Form von Messingplatten, die an die Opfer der NS-Gewaltherrschaft erinnern sollen. Bald wird auch Sinzig Teil des größten dezentralen Holocaust-Mahnmals der Welt, das der Künstler Gunter Demnig 1992 ins Leben gerufen hat. Auch die Autorin Petra Schwarzkopf aus Bad Bodendorf hat sich mit dem schwärzesten Kapitel der deutschen Geschichte – konkret in Sinzig – beschäftigt. Jetzt ist ihr neues Buch erschienen.