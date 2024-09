Plus Uedelhofen/Antweiler

Vom Geheimnis farbiger Landschaften: Florian Trummer stellt in der Galerie Woewesch in Uedelhofen aus

Von Werner Dreschers

i Florian Trummer (links) lauschte gern der Musik von Mayenspil im idyylischen Garten. Fotos: Werner Dreschers Foto: Werner Dreschers

Landschaften der Eifel – Welche Geheimnisse tragen sie in sich? Florian Trummer, Architekt aus Antweiler, gab in der Galerie Woewesch in Uedelhofen die Antwort.