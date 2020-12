Oberwinter

Kaum ein Beitrag hat in der Gruppe „Oberwinter“ im sozialen Netzwerk Facebook so viel Aufmerksamkeit erzeugt wie jener über Björn Korjenic: „Seit einigen Tagen haben wir einen sehr sympathischen jungen Obdachlosen bei uns im Ort zu Gast. Er wohnt im Bahnhof und ist immer gerne bereit, Menschen die Treppe hoch zu helfen. Vielleicht können wir ihn gemeinsam gut durch den Winter bringen?“ Während in Städten wie Bonn oder Koblenz Obdachlose meist wenig Beachtung von Passanten finden, kann man in Oberwinter derzeit etwas wie ein vorgezogenes Weihnachtsmärchen erleben: Wie (beinah) ein ganzes Dorf „Björn“ durch den Winter bringen will.