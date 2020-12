Nürburgring

Als Freizeit- und Veranstaltungsspielfläche hat der Nürburgring die Corona-Auswirkungen mit voller Wucht zu spüren bekommen. Im Frühjahr mussten fast alle Veranstaltungen abgesagt werden. Viele davon wurden in Sommer und Herbst nachgeholt. Am Ende eines turbulenten Jahres kann Mirco Markfort, Geschäftsführer der Nürburgring 1927 GmbH & Co. KG, deshalb sagen: „Wir haben uns schnell zurück ins Leben gekämpft.“