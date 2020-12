Walporzheim/Neustadt

Ihre Vorgängerinnen waren in New York, reisten um die Welt, besichtigten kanadische Weingüter, schickten Fotos mit der Kulisse von Hongkong im Hintergrund. In Zeiten von Corona ist an eine Amtszeit mit solchen Erlebnissen nicht zu denken. Schade für die aktuelle Amtsinhaberin Eva Lanzerath aus Walporzheim. Doch die aktuelle Botschafterin des deutschen Weins bleibt optimistisch. „Vielleicht wird es ja möglich sein, bereits im Frühling oder Sommer zu reisen“, sagt sie. Bis dahin muss sie kreativ sein. Die RZ wollte wissen, wie Eva Lanzerath ihr Amt trotz allem mit Leben füllt.