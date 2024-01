Plus Walporzheim Vinothek in Walporzheim: Hoffnungszeichen für das ganze Ahrtal Die Winzergenossenschaft Mayschoß-Altenahr hat ihre Vinothek in Walporzheim wiedereröffnet. Keine große Sache könnte man meinen. Doch im nach wie vor von der Flutkatastrophe stark gezeichneten Ahrtal ist so etwas auch im Januar 2024 noch ein wichtiger Meilenstein mit hoher Symbolkraft für das ganze Tal. Von Christian Koniecki

Und so herrschte am Donnerstagabend dichtes Gedränge in dem Gebäudekomplex direkt an der Bundesstraße 267 bei Walporzheim. Dort, wo bis zur Zerstörung in der Flutnacht die Weinmanufaktur Walporzheim und das Restaurant Vinetum ein kulinarisches Angebot für Gäste und Touristen präsentierte, ist nach einer Grundsanierung der teilweise historischen Gebäude nun etwas ...