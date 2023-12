Plus Bad Neuenahr Villa Sibilla in Bad Neuenahr: Wiederaufbau in Rekordzeit Es war ein gewagtes Versprechen, das die Eigentümerfamilien Orth und Knieps den Bewohnern der Premium-Residenz Villa Sibilla in Bad Neuenahr am zweiten Tag nach der Flut gegeben haben: „Vor Weihnachten könnt ihr wieder nach Hause.“ Es hat funktioniert. Die menschliche Leistung, die das möglich gemacht hat, wird mit dem Ehren-Award für besondere Verdienste, den der Verbund der Premium-Residenzen erstmalig ausgelobt hat, gewürdigt. Von Beate Au

Gefeiert wird das am 5. Mai mit einer Veranstaltung, die ein Zeichen gegen das Vergessen für das gesamte Ahrtal setzen soll. Eingeladen sind alle Bürgermeister der betroffenen Orte, die Landrätin Cornelia Weigand und Innenminister Michael Elbing. Wer am Tag nach der Katastrophe an der Villa Sibilla gesehen hat, was das ...