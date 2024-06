Plus Ahrweiler Vier Bausteine, um Katastrophen an der Ahr zu verhindern: 19 Rückhaltebecken würden helfen Von Jochen Tarrach i Bilder wie dieses haben sich tief in den Erinnerungen der Menschen im Kreis Ahrweiler eingebrannt. Experten suchen nach Möglichkeiten, so etwas in Zukunft zu verhindern. Dabei spielen unter anderem Rückhaltebecken eine wichtige Rolle. Foto: dpa/Thomas Frey Wesentlichen Anteil am Schutz vor Hochwasser im Ahrtal könnten zukünftig neben weiteren Maßnahmen bis zu 19 Hochwasserrückhaltebecken im Flussgebiet oberhalb von Altenahr übernehmen. Lesezeit: 3 Minuten

Die einzelnen Becken sind fachlich priorisiert, um die Standorte mit der größten sofortigen Wirkung sowie die mit den geringeren Konflikten zuerst umsetzen zu können. Das sind Aussagen von Oliver Buchholz, Managing-Direktor von „Hydrotec – Water and Enviroment“ in Aachen, in Verbindung mit Markus Becker vom Ingenieurbüro Becker in Heimersheim. Am ...