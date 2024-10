Plus Kreis Ahrweiler-Remagen Vielversprechende Premiere im Kreis Ahrweiler: Andrang bei Jobmesse für Migranten Von Christian Koniecki i An den Ständer der Firmen gibt es viele Gespräche. Foto: Christian Koniecki Zum ersten Mal haben die Industrie- und Handelskammer (IHK) Koblenz, die Wirtschaftsförderung des Kreises Ahrweiler, die Jobcenter Ahrweiler, Neuwied und Bonn/Rhein-Sieg, die Kreishandwerkerschaft, die Handwerkskammer (HwK) Koblenz und die Agentur für Arbeit Koblenz-Mayen zu einer Kontaktmesse für zugewanderte Menschen eingeladen. Und schon nach der ersten Stunde gab es viele zufriedene Gesichter. Lesezeit: 3 Minuten

Für Iryna Dusheiko aus Kiew in der Ukraine und Saeed Sharifi, einem Kurden aus dem Iran, ist dieser Tag eine Chance, endlich in ihrer Wahlheimat Fuß fassen zu können. Die Dirigentin und der Bauingenieur suchen händeringend nach fester Arbeit, einer Möglichkeit, ihre Talente einzubringen und sich so eine Existenz in ...