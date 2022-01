In nur einer Nacht verlor Peter Kriechel 40.000 Liter Wein. Was er retten konnte? Sein Leben, das seiner Familie und seiner 13 Hühner. „Diese Nacht war einfach nur der Horror“, sagt Peter Kriechel, alteingesessener Winzer in Ahrweiler und Vorsitzender des Ahrwein e.V., und lässt lebendig werden, was vor einem halben Jahr geschah.