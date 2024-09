Plus Sinzig Viele Neuerungen beim Barbarossamarkt in Sinzig: LARP-Community soll einen größeren Besucherkreis ansprechen Von Judith Schumacher i Wenn die Gaukler, Musikanten, gewandeten Handwerker und fliegenden Händler ihre Stände rund um das Sinziger Schloss aufbauen, dann ist wieder Barbarossamarkt. In seiner 20. Auflage im vergangenen Jahr hatte der größte Mittelaltermarkt des Kreises offensichtlich nichts von seiner Attraktivität eingebüßt. Die vielen Besucher, die erstmals schon am Freitag das Festgelände besuchen konnten, hatten überwiegend viel Spaß. Foto: Hans-Jürgen Vollrath (Archiv) Wenn vom Freitag, 13., bis Sonntag, 15. September, im Sinziger Schlosspark der mittelalterliche Barbarossamarkt in seiner 21. Auflage über die Bühne geht, werden die Uhren um einige Jahrhunderte zurück gestellt. Doch nicht nur das, es gibt einige Neuerungen. Lesezeit: 3 Minuten

Zum einen haben die Veranstalter um Anna Küffner und ihre Eltern Inge und Jürgen Fleischmann nach den guten Erfahrungen bei der vergangenen Veranstaltung den Schluss gezogen, dass der Markt erneut schon am Freitag beginnen soll. Allerdings wird dann nicht nur ein Zeitsprung in dunkle Epochen vollzogen, sondern auch einer in ...