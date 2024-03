Plus Ahrtal

Viele Ideen für den Tourismus im Ahrtal: Wer zahlt den Sprung in die Zukunft?

Von Beate Au

i Hängebrücken, die Ahrsteig und Rotweinwanderweg verbinden, stehen auf der Ideenliste für den künftigen Tourismus im Ahrtal, der sich auch über das Landschaftserlebnis definiert, ganz oben. Foto: PlannIng GmbH

96 Projekte stecken im Tourismuskonzept Ahrtal 2025, das am 23. Juni vorgestellt wurde. Der Befürchtung, dass die Ideensammlung am Ende zum Papiertiger wird, entgegnete Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt damals: „Am Geld wird es nicht scheitern.“ In welchem Stadium ist das Tourismuskonzept inzwischen angekommen? Die RZ sprach mit Projektleiter David Bongart vom Ahrtal-Tourismus.