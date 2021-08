Rund 46 Prozent der Wohngebäude in Deutschland sind laut dem Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) gegen Elementarschäden, also durch Naturgewalten verursachte Schäden versichert. In Rheinland-Pfalz liegt die Quote unter dem Bundesdurchschnitt. Auch im Ahrtal hatten viele Menschen nicht die entsprechende Police. Doch warum ist das so?