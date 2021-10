Ahrweiler

Viele Familien feierten in der Ahrweiler Schillerstraße: Spielplatz lädt wieder zum Herumtollen ein

Für Initiatorin Nadine Wenigmann waren die vielen glücklichen Kindergesichter sicherlich der schönste Lohn für die anstrengende Arbeit der vergangenen Wochen. In Eigenregie hatte sie mit einigen Mitstreitern den von der Ahrflut stark in Mitleidenschaft gezogenen Spielplatz an der Schillerstraße in Ahrweiler saniert.