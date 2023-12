Plus Brohltal VG Brohltal mit solider Haushaltsführung: Mittelfristig große Schwierigkeiten erwartet Sinkende Steuereinnahmen, steigende Kosten für Energie und Personal sowie sich abzeichnende Finanzierungslücken prägen den Haushaltsentwurf der Verbandsgemeinde Brohltal für 2024. „Wir hatten beileibe schon einfachere Haushalte, aber da sind wir nicht die einzige Verbandsgemeinde.“ Mit diesen Worten kommentierte Verbandsbürgermeister Johannes Bell den aktuellen Haushaltsansatz für das Jahr 2024 während der jüngsten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses der Verbandsgemeinde Brohltal. Von Martin Ingenhoven

Dass das Brohltal im Vergleich mit anderen Verbandsgemeinden immer noch solide dasteht, dafür sorgen vor allem eine sparsame Haushaltsführung in den letzten Jahren sowie ein sehr guter Jahresabschluss 2022. Dieser schloss mit einem Überschuss von rund 461.000 Euro. Mit diesen Mitteln will die Verbandsgemeinde einen laufenden Kredit in Höhe von ...