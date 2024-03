Plus Sinzig

Vertreter der DB InfraGO AG stellen Pläne im Sinziger Stadtrat vor: Was die Bahn in Bad Bodendorf vorhat

Von Silke Müller

i Die Bahn baut in Bad Bodendorf. Über das Vorhaben informierten jetzt Vertreter der DB InfraGO AG im Sinziger Stadtrat. Foto: Silke Müller

Die Technik auf der Ahrtalstrecke ist bereits auf dem neuesten Stand. Jetzt haben Vertreter von der DB InfraGO AG im Sinziger Stadtrat darüber informiert, wie der Bauablauf der Verkehrsstation Bad Bodendorf im Bereich des Bahnhofs und am Bahnübergang in der Hauptstraße erfolgen soll. Und so viel steht bereits fest: Während der Arbeiten wird es vorübergehend zu Einschränkungen kommen.