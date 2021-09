„Totale Fassungslosigkeit.“ Mit diesen Worten beschreibt der Wahl-Kölner Roman Trude sein Gefühl angesichts der Verwüstung in Schuld, die die tödliche Hochwasserkatastrophe angerichtet hat. Der 56-Jährige ist in dem einst schmucken Dorf an der Ahr geboren und aufgewachsen.