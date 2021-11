Es ist ein Thema, das jährlich wiederkehrt und schon so mancher Kommune und deren Lokalpolitikern Kopfzerbrechen bereitet hat: die Bedarfsplanung für Kitaplätze. Jetzt stand sie auf der Tagesordnung des Ausschusses für Kultur, Sport und Soziales in Sinzig. Und eigentlich sieht es gar nicht so schlecht aus.