Verkehrswege im Ahrtal: Wiederaufbau geht in neue Phase

Straßen, Brücken und Radwege im Ahrtal langfristig und zukunftssicher wiederherzustellen: Das ist die Aufgabe des vom rheinland-pfälzischen Verkehrsministerium eigens dafür eingerichteten Projektbüros „Wiederaufbau Ahrtal“ mit Sitz bei der Masterstraßenmeisterei in Sinzig. Eröffnet wurde es von Verkehrsministerin Daniela Schmitt Anfang Oktober vergangenen Jahres. Während seitdem die Arbeiten am Wiederaufbau der Infrastruktur laufen, wird nun auch am Standort selbst in Sinzig sichtbar, dass sich etwas tut.