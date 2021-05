Verkehr: Remagen will auf die Bremse drücken

Eine schlechte Nachricht für notorische Raser, aber eine gute für alle anderen: Die Stadt Remagen möchte in absehbarer Zeit nahezu auf allen Straßen in Wohngebieten die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf maximal 30 km/h begrenzen. Das war eines der Themen, die bei der jüngsten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses besprochen wurden. Die Ausschussmitglieder stimmten dafür, die Planungen so bald wie möglich in Form einer Bürgerbefragung gemeinsam mit den Anwohnern zu diskutieren und anschließend umzusetzen.