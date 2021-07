„Der Sommer kommt in die Stadt.“ Das war nicht nur auf die warme Jahreszeit gemünzt, sondern es war auch das Motto für eine Einladung, mit der die Werbegemeinschaften aus Bad Neuenahr und Ahrweiler nach langer Corona-Durststrecke die Menschen wieder zum gemütlichen Shoppen in die Innenstadt lockten. Und irgendwie herrschte am Sonntag auch eine fühlbar andere Stimmung als sonst.