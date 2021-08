Es sind Bilder, die es in Deutschland wohl schon lang nicht mehr gegeben hat: eine schier nicht enden wollende Schlange von Menschen, die in Not sind. Alle haben sich, nachdem die Johanniter eine finanzielle Soforthilfeaktion in Dernau angeboten haben, bis dorthin durchgekämpft in der Hoffnung, Unterstützung zu erhalten. Doch nach zahlreichen Stunden vergeblichen Wartens sind viele einfach leer ausgegangen.