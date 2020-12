Rheinschiene

Die Prinzengarde Brohl gehört nicht nur zum unverzichtbaren Gefolge des Karnevalsprinzen, sie ist auch Ausrichter der Brohler Kirmes. Die musste bekannterweise wegen des Coronavirus abgesagt werden. Der Verein ist neben dem Ausfall der gesamten kommenden jecken Session also finanziell in eine unüberschaubare Lage geraten. Und er steht exemplarisch für viele Vereine im Kreis Ahrweiler, die finanzielle Einbußen haben – während Fixkosten, wie Versicherungen, die gleichen bleiben. Zumindest in Brohl-Lützing gibt es nun eine eigens vom Bürgermeister erdachte Vereinshilfe. Ist die bald Vorbild für die gesamte Rheinschiene?