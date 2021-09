Verein nach Tsunami von 2004 gegründet – Finanzierung ausschließlich über Spenden

Navis ist ein im bayerischen Moosburg eingetragener Verein, der sich ausschließlich über Spenden finanziert und von Ehrenamtlern betrieben wird. Er wurde nach dem von der Münchner Flughafenfeuerwehr mit organisierten Hilfseinsatz für die Betroffenen des Tsunamis in Südostasien im Jahr 2004 gegründet. Schwerpunkte sind medizinische und technische Versorgung in Katastrophengebieten im In- und Ausland sowie die Versorgung mit Lebensmitteln, Trinkwasser und Hilfsgütern.