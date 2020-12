Breisiger Ländchen

Heinrich Klein, Jörg Zenthöfer, Hubert Busch, Bernd Weidenbach – so hießen die bisherigen Bürgermeister der Verbandsgemeinde Bad Breisig seit der Kommunalreform 1968. Spätestens heute dürfte ein neues Namensschild an der Tür zum Bürgermeisterbüro im Rathaus der Verbandsgemeinde in der Bad Breisiger Bachstraße hängen: das von Marcel Caspers. Er wirkt fortan an entscheidender Stelle mit an der Zukunft von Bad Breisig, Gönnersdorf, Waldorf und Brohl-Lützing mit zusammen rund 13.500 Einwohnern. In der Waldorfer Vinxtbachhalle wurde Marcel Caspers gestern unter Corona-Bedingungen zum Bürgermeister ernannt, vereidigt und ins Amt eingeführt.