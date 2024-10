Veranstaltungsreihe im Ahrtal: Junge Bürger sollen Dörfer aktiv mitgestalten

Anzeige

Die Aktion „Jugend macht Zukunft“ richtet sich an Jugendliche ab zwölf Jahren. Unterstützt wird das Quartiersbüro hierbei durch das Pro Büro für Jugendarbeit der Verbandsgemeinde Altenahr. Quartiersmanagerin Tamara Monreal sowie Jugendbüro-Mitarbeiter Melanie Effert, Annika Feldmann und Niko Sicken begleiten die Jugendlichen während der Rundgänge durch die Ortsteile und unterstützen sie bei der Ausarbeitung und Präsentation ihrer Vorschläge.

Ideen bei Rundgang entwickeln

In jeder Gemeinde findet ein Rundgang statt, bei dem die Jugendlichen ihre Umgebung erkunden. Anschließend werden die Ideen zusammengetragen und weiterentwickelt. Die Ergebnisse werden am 20. November um 18 Uhr im Alten Pfarrhaus in Kesseling vor den Ortsbürgermeistern, Gemeinderatsmitgliedern und allen Interessierten präsentiert. Die Termine der Jugendbeteiligung (jeweils um 16.30 Uhr) sind: 28. Oktober in Ahrbrück, 30. Oktober in Kesseling, 4. November in Hönningen.

Parallel zur Jugendbeteiligung finden in den drei Ortsgemeinden Bürgerwerkstätten statt. Hierzu sind alle Bewohner eingeladen. Ziel ist es, die soziale Gemeinschaft zu stärken und gemeinsam Lösungen für aktuelle Herausforderungen zu entwickeln.

Dorfgestaltung soll weiter verbessert werden

Ein besonderer Fokus der Bürgerwerkstätten liegt darauf, den Planungsstand der Dorfentwicklungskonzepte vorzustellen und zu diskutieren. Hier haben die Bürger die Gelegenheit, sich direkt einzubringen und mitzugestalten. Themen wie Dorfgestaltung, Ehrenamt und die Nachhaltigkeit künftiger Projekte stehen im Mittelpunkt. Die Termine der Bürgerwerkstätten (jeweils 18 bis 21 Uhr): 28. Oktober im Alten Pfarrhaus in Kesseling, 5. November im Gemeindehaus Hönningen, 6. November im Bürgerhaus Alter Bahnhof in Ahrbrück. red

Anmeldung unter Tel. 0160/910.617 26, per E-Mail an kontakt@quartierhoch3.de oder unter www.quartierhoch3.de. Die Teilnahme ist aber auch spontan möglich. Auskunft erteilt das Quartiersbüro „Quartier³ – Zuhause im Ahrtal“.