Veranstaltungen am Rhein sind auch 2021 wegen der Corona-Pandemie dünn gesät. So steht jetzt schon fest, dass es in der Barbarossastadt wohl weder „Sprudelndes Sinzig“ noch den Weinsommer geben wird. Auch der Jakobsmarkt in Remagen, der eigentlich Ende Juli stattfinden sollte, ist bereits abgesagt worden, das Brunnenfest in Bad Breisig flachgefallen. Aber zumindest für einige Großereignisse gibt es derzeit noch Hoffnung.