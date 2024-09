Plus Koblenz/Sinzig

Urteil zu Tankstelleneinbruch in Sinzig: 26-Jähriger bleibt auf freiem Fuß

Von Horst Bach

i In diese Tankstelle in Sinzig sind die drei Männer im Jahr 2022 eingebrochen, um Zigaretten zu klauen. Foto: Hans-Jürgen Vollrath

Die Masche der „Glimmstängelbande“, die 2022 bei Blitzeinbrüchen in Tankstellen in Bad Sassendorf, Soest, Werl (alle NRW) und Sinzig zugeschlagen hat, war brachial und einträglich. Krach, zerstörte Eingangsbereiche und splitterndes Glas von Zigarettenregalen nahm das Diebestrio bei seinen Beutezügen in Kauf. Die 15. Strafkammer unter Vorsitz von Richter Gerald Prinz befand jetzt den dritten Beteiligten des schweren Bandendiebstahls in drei Fällen für schuldig. Doch ins Gefängnis muss er nicht.