Koblenz/Bad Breisig

Eigentlich wollte er nur einen Goldring verkaufen. Stattdessen wurde ein Syrer in der Nacht des 15. April 2020 in Bad Breisig ausgeraubt und arg lädiert. Jetzt haben die mutmaßlichen Täter, zwei Brüder und Landsleute des Opfers, vor dem Landgericht in Koblenz die Quittung dafür erhalten.