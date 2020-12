Kreis Ahrweiler

Wochenlang waren in der Corona-Krise die Flure, Zimmer und Restaurants in den Hotels im Kreis Ahrweiler gespenstisch leer. Nun dürfen sie wieder mit Leben gefüllt werden. Seit Anfang der Woche dürfen Hotels wieder öffnen – allerdings unter Einhaltung von Hygieneschutz- und Abstandsregeln. Immerhin: Es gibt einige Gäste, die nach so langer Zeit zu Hause frischen Wind brauchen und sich auf den Urlaub mit Schutzmaske einlassen, berichten Hotelbetreiber aus dem Kreis. Doch gerettet ist die Saison damit noch lange nicht. Die Hotelbesitzer plagen noch immer einige Sorgen.