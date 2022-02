Für die Bewohner des Lebenshilfehauses in Sinzig wird die Flutnacht vom 14. auf den 15. Juli ein dauerhaftes traumatisches Erlebnis bleiben. Umso größer ist die Freude jetzt, ein – wenn auch nur vorläufiges – neues Domizil in Remagen Rolandseck zu haben, dort einziehen und wieder zusammen wohnen zu können. Denn ihr altes Zuhause im Lebenshilfehaus in der Sinziger Pestalozzistraße ist nicht mehr bewohnbar.