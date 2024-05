Plus Kreis Ahrweiler

Unwetter stellt Einsatzkräfte im Kreis Ahrweiler auf die Probe: Schäden halten sich in Grenzen

i Auf der Heerstraße in Bad Neuenahr hieß es am Donnerstagabend "Land unter". Foto: Hans-Jürgen Vollrath

Die vom Wetterdienst angekündigte Unwetterfront hat den Kreis Ahrweiler schon am späten Donnerstagnachmittag mit Wucht getroffen. Starkregen überflutete nicht nur in Bad Neuenahr-Ahrweiler Straßen wie die B 266, Wasser lief in Keller und ließ die Erde rutschen. Von größeren Katastrophen blieben die Menschen im Kreis aber verschont. Laut Kreisverwaltung gab es keine Verletzten. Auch das prognostizierte Zweijahreshochwasser der Ahr blieb aus.