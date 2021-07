Mit den Folgen eines schweren Gewitters hatten am Sonntagvormittag die Feuerwehren der Kreisstadt und die Einsatzkräfte des THW zu kämpfen. Die Kanalisation der Straßen konnte etwa in Bad Neuenahr, Gimmigen und Unkelbach die plötzlich auftretenden Wassermassen nicht schnell genug aufnehmen, sodass Fahrbahnen und an tiefer gelegenen Stellen auch die Keller der anliegenden Häuser schnell unter Wasser standen.