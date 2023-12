So etwas habe er in den sechzehn Jahren seiner Amtszeit noch nicht erlebt. Das musste Verbandsbürgermeister Johannes Bell in der jüngsten Sitzung des Verbandsgemeinderates zugeben, als er dem Rat einen kurzfristig geänderten Haushaltsentwurf für das Jahr 2024 vorlegte. Hintergrund war ein unverhoffter Geldsegen.