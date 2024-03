Unser Dorf hat Zukunft: Wettbewerb beginnt wieder

Gesucht werden zukunftsorientierte Ideen und Projekte von Bürgern sowie deren Umsetzung innerhalb des Dorfes. Der Landeswettbewerb beginnt in diesem Jahr auf Kreisebene und wird 2025 mit dem Gebiets- und anschließend dem Landesentscheid fortgeführt. Die erfolgreichen Dörfer werden im Anschluss beim 28. Bundeswettbewerb im Jahr 2026 bewertet. Kriterien der Ausschreibung sind Aspekte der Dorfentwicklung, wie etwa der Infrastruktur, verantwortungsvolle Bau- und Grüngestaltung, soziale Einrichtungen oder Kulturangebote.

Neben dem Wettbewerb der Dörfer lobt der Kreis Ahrweiler auch zwei weitere Wettbewerbe in diesem Zusammenhang aus: In den Gemeinden und Ortsteilen, die sich am Hauptwettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ beteiligen, können sich Vereine, Initiativen und Gemeinschaften für einen separaten Wettbewerb anmelden. Dieser zeichnet besonderes Engagement für die Allgemeinheit und die Dorfgemeinschaft aus. Darüber hinaus wird im Kreis Ahrweiler der Wettbewerb zur Förderung von Familien, Kindern und Jugendlichen ebenfalls in den Kommunen durchgeführt, die sich für den Landeswettbewerb beworben haben.

Interessierte Gemeinden und Ortsteile mit bis zu 3000 Einwohnern können sich bis zum 5. April bei der Kreisverwaltung Ahrweiler, Nicole Müller, E-Mail nicole.mueler@kreis-ahrweiler.de oder unter Telefon 02641/975.504 anmelden. red

Weitere Informationen zum Wettbewerb gibt es im Internet unter der Adresse https://kreis-ahrweiler.de/bauen_wohnen/dorferneuerung/unser-dorf-hat-zukunft